«Уэнсдэй» может получить продолжение в 2023 году

В настоящее время продюсеры хита Netflix обсуждают варианты развития сюжета, сообщили собеседники Deadline.





По их словам, сериал об Уэнсдэй Аддамс в исполнении Дженны Ортеги продлят на второй сезон в следующем году. Пока идет обсуждение продолжение и подбор мест для съемок.





По информации портала, шоу продолжит транслировать Netflix, при этом его созданием займется Amazon, куда входит студия MGM. Для совместной работы стримингу и корпорации потребуется уладить некоторые вопросы. Собеседники издания полагают, что договор заключат без особых сложностей.





Шоу о девушке из готичной семейки Аддамс дебютировало в конце ноября и менее чем за месяц набрало более 1 млрд часов просмотров, став третьим проектом Netflix с таким результатом. «Уэнсдэй» также стала вторым самым популярным англоязычным проектом платформы. Сериал рассказывает о поступлении Уэнсдэй Аддамс в академию «Невермор», где познакомились ее родители. Девушка учится жить со своими способностями и контролировать их, а также расследует убийства, таинственным образом связанные с ее семьей.





Фото: кадр из сериала «Уэнсдэй»