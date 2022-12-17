Sony снимет фильм по вселенной Человека-паука с Дональдом Гловером

17.12.2022
Американский актер и музыкант дебютирует в супергеройском кино в роли антагониста Дружелюбного соседа, сообщил THR со ссылкой на источники.
Гловер, создатель и исполнитель главной роли в сериале «Атланта», сыграет Гипно-Хастлера. Это не самый известный противник Человека-паука, появился в комиксах в 1978 году. Он возглавляет музыкальную группу, с которой гипнотизирует людей и грабит их.
По словам инсайдеров, Гловер заинтересовался ролью благодаря тому, что Гипно-Хастлер — музыкант. Также он увидел творческий простор для себя как актера, поскольку персонаж мало известен и не обременен тяжестью канона.
За сценарий отвечает Майлз Мерфи (сын комика Эдди Мерфи). Продюсированием в числе других займется исполнитель главной роли.
Ранее сообщалось, что Sony запустила в производство «Крэйвена-охотника» с Аароном Тейлором-Джонсоном и «Мадам Паутину» с Дакотой Джонсон. Первый фильм планируют представить в октябре 2023 года, второй — в 2024-м. Также в планах — сериал про героиню Шёлк.
Фото: Pixabay