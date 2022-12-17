Warner Bros. вырезала из «Флэша» камео Супермена и Чудо-женщины

Фото: кадр из фильма Batman v Superman: Dawn of Justice

Удаление готовых сцен продиктовано отказом студии от сиквела «Человека из стали», в котором Кавилл предполагал сыграть Супермена, и неясной судьбой триквела «Чудо-женщины» с Гадот в главной роли.Инсайдеры сообщили, что Кавилл не успел подписать контракт с WB о съемках в новом фильме. У него была только устная договоренность со студией. По словам Кавилла, его попросили объявить в соцсетях о возвращении к роли криптонца, что он и сделал. Анонс появился до того, как в DC Stidios пришло новое руководство в лице Джеймса Ганна и Питера Сафрана, в планы которых второй сольник о Супермене не вписался. В этом фильме герой должен был сразиться с иноземным андроидом Брейниаком, добавили собеседники журнала.Ранее сообщалось, что Ганн приступил к разработке сценария ленты о Супермене, которая сосредоточится на ранних годах персонажа. Кто рассматривается на роль молодого Кларка Кента, пока не уточнялось.