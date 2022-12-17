В Петербурге возродили дореволюционный журнал «Русский паломник»

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По словам представителя издателя и учредителей журнала Дмитрия Солонникова, восстановить печать «Русского паломника» удалось при помощи городского комитета по печати. Идея возникла еще три года назад, однако ее реализации помешали пандемия и ее последствия.В этом году удалось выпустить два номера. Первый выпуск посвятили Иоанну Кронштадтскому, благословившему оригинальный журнал, а также основной теме «Русского паломника» — святым местам, в частности в Петербурге.Журнал тиражом пять тысяч экземпляров распространяется бесплатно в церквях. В планах — расширение тем и аудитории, создание онлайн-версии.«Русский паломник» был учрежден в 1885 году и закрыт после революции.