Пушкинский музей открыл выставку «Всеобщий язык»

Фото: пресс-служба ГМИИ им. Пушкина

В экспозицию вошли произведения искусства, рукописные книги, египетские папирусы, новгородские берестяные грамоты, личные письма, дипломатические документы и другие письменные источники и раритеты, дающие представление о коммуникации людей прошлого. Экспонаты представлены в семи разделах.Посетители узнают, как общались люди предыдущих эпох из разных регионов планеты, как решали рутинные задачи и регулировали конфликты, как поздравляли друг друга или договаривались о чем-то.Проект сопровождает образовательная программа. Впервые в нее войдут экскурсии на русском жестовом языке с переводом для слышащих посетителей. Также запланированы мастер-классы, лекции, творческие встречи. Выставке посвятили и фестиваль «Искусство перевода».Экспозицию можно посетить до 19 марта.