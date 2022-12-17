Пушкинский музей открыл выставку «Всеобщий язык»

17.12.2022

Пушкинский музей открыл выставку «Всеобщий язык»
Проект посвящен истории и формам человеческого общения и поиску общего языка, говорится в пресс-релизе ГМИИ имени Пушкина.

В экспозицию вошли произведения искусства, рукописные книги, египетские папирусы, новгородские берестяные грамоты, личные письма, дипломатические документы и другие письменные источники и раритеты, дающие представление о коммуникации людей прошлого. Экспонаты представлены в семи разделах.

Посетители узнают, как общались люди предыдущих эпох из разных регионов планеты, как решали рутинные задачи и регулировали конфликты, как поздравляли друг друга или договаривались о чем-то.

Проект сопровождает образовательная программа. Впервые в нее войдут экскурсии на русском жестовом языке с переводом для слышащих посетителей. Также запланированы мастер-классы, лекции, творческие встречи. Выставке посвятили и фестиваль «Искусство перевода».

Экспозицию можно посетить до 19 марта.

Фото: пресс-служба ГМИИ им. Пушкина