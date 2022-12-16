В топ-5 самых популярных хоррор-писателей в РФ вошел Сергей Тармашев

Лидерство в списке с большим отрывом занял «король ужасов» Стивен Кинг. Рейтинг составили АСТ и «Нас...
Популярный сериал завершился на четвертом сезоне, хотя финальным должен был стать пятый сезон. Подро...
Фичуретка, посвященная касту мультфильма «Последнее желание», опубликована на ютьюб-канале Univers...
Проект организовала РГБ при поддержке Минкультуры РФ, информирует пресс-служба ведомства.
Новый набор на обучение второго состава съемочной группы пройдет в феврале, сообщила пресс-служба Ми...
Лидерство в списке с большим отрывом занял «король ужасов» Стивен Кинг. Рейтинг составили АСТ и «Нас...
Популярный сериал завершился на четвертом сезоне, хотя финальным должен был стать пятый сезон. Подро...
Фичуретка, посвященная касту мультфильма «Последнее желание», опубликована на ютьюб-канале Univers...
Проект организовала РГБ при поддержке Минкультуры РФ, информирует пресс-служба ведомства.
Новый набор на обучение второго состава съемочной группы пройдет в феврале, сообщила пресс-служба Ми...
Кинокомпания опубликовала на YouTube-канале дебютный тизер-трейлер фильма, основанного на истории ...
18 декабря (6-го по старому стилю) 1892 года на сцене Мариинского театра в Петербурге состоялась мир...
Мероприятие прошло в Центре культурных исследований Шейха Ибрагима в Бахрейне, сообщила пресс-служба...
Посвященные евангелистам Луке и Марку башни достроили через 140 лет с начала работ, сообщается на са...
Скульптуры сторожевых львов восстановили и установили на историческое место, где они появились 190 л...
Постановку создали дети с нарушениями зрения и зрячие дети по итогам работы в творческой лаборатор...
Ролик по драматическому фильму опубликовала на YouTube-канале кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (вх...
Сэм Уортингтон, сыгравший Джейка Салли в дилогии «Аватар», поделился с Variety воспоминаниями о проб...
Фильм ирландского постановщика Мартина Макдоны стал доступен для аренды на иностранных стримингах, а...
Подразделение корпорации по созданию контента договорилось с британской компанией Games Workshop об ...
Российская соцсеть подвела итоги пятого сезона собственной премии «Самый ОК». Итоги уходящего года п...
Мероприятие проводится 15 и 16 декабря в Белграде министерствами культуры РФ и Сербии, сообщили в пр...
Первый ролик по фильму Showing Up появился на официальном ютьюб-канале американской киностудии А24.
Преподаватели во главе с режиссером Аллой Чепинога и студенты Российского государственного университ...
22 декабря в Шереметевском дворце — Музее музыки начнет работу мультимедийный проект «Когда зеркало ...
16.12.2022