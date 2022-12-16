В топ-5 самых популярных хоррор-писателей в РФ вошел Сергей Тармашев

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Топ самых востребованных у российских читателей хорроров и триллеров составлен на основе данных о максимальных суммарных тиражах книг авторов за 2022 год. Общий тираж сочинений Кинга превысил 450 тысяч экземпляров.На втором месте расположился создатель Ктулху Говард Лавкрафт (81 тысяча книг), на третьем — Джей Кристофф (58 тысяч). В первую пятерку вошли американская писательница Ли Бардуго (49 тысяч) и российский автор Сергей Тармашев (43 тысячи).Издательство также составило список самых популярных хоррор-писателей из России. В него вошли Ная Брайс, Леа Стенберг, а также авторы произведений из антологии «Самая страшная книга 2023».