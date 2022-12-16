Стало известно, почему закрылся сай-фай «Мир Дикого Запада» от HВО

16.12.2022
Популярный сериал завершился на четвертом сезоне, хотя финальным должен был стать пятый сезон. Подробности узнал THR.
По информации журнала, Warner Bros. Discovery хотела, чтобы авторы Westworld серьезно сократили производственный бюджет. Этого требовало намерение руководства показать последний сезон не на кабельном премиум-канале HBO или стриминге HBO Max, а на сервисах «быстрой трансляции» FAST, предполагающих бесплатное вещание с рекламой (Pluto TV, TUBI). Создатели не согласились.
После закрытия шоу убрали из библиотеки HBO Max для дальнейшего размещения на сервисах FAST.
Шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джон поблагодарили команду проекта, назвав работу над ним «одним из ярчайших моментов в карьере». Они добавили, что смогли рассказать истории о будущем сознания (не только человеческого), «прежде чем наши повелители искусственного интеллекта запретили нам это делать».
«Мир Дикого Запада» дебютировал в 2016 году. Шоу основано на фантастике Майкла Крайтона 1973 года о парке развлечений с роботами, с которыми состоятельные посетители могут делать все, что пожелают. Роботы не могут им ответить, но в какой-то момент что-то идет не по плану.
Фото: кадр из Westworld