Стало известно, почему закрылся сай-фай «Мир Дикого Запада» от HВО





Фото: кадр из Westworld

По информации журнала, Warner Bros. Discovery хотела, чтобы авторы Westworld серьезно сократили производственный бюджет. Этого требовало намерение руководства показать последний сезон не на кабельном премиум-канале HBO или стриминге HBO Max, а на сервисах «быстрой трансляции» FAST, предполагающих бесплатное вещание с рекламой (Pluto TV, TUBI). Создатели не согласились.После закрытия шоу убрали из библиотеки HBO Max для дальнейшего размещения на сервисах FAST.Шоураннеры Джонатан Нолан и Лиза Джон поблагодарили команду проекта, назвав работу над ним «одним из ярчайших моментов в карьере». Они добавили, что смогли рассказать истории о будущем сознания (не только человеческого), «прежде чем наши повелители искусственного интеллекта запретили нам это делать».«Мир Дикого Запада» дебютировал в 2016 году. Шоу основано на фантастике Майкла Крайтона 1973 года о парке развлечений с роботами, с которыми состоятельные посетители могут делать все, что пожелают. Роботы не могут им ответить, но в какой-то момент что-то идет не по плану.