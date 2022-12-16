В аэропорту Шереметьево открылась фотовыставка «SVOя Библиотека»

Проект организовала РГБ при поддержке Минкультуры РФ, информирует пресс-служба ведомства.





Гендиректор РГБ Вадим Дуда отметил, что сегодня культура в России «претерпевает инновационные, креативные изменения». В этом контексте библиотеки становятся «третьим местом» в регионах, а также они выходят в новые пространства, каким стал московский терминал.





Выставка рассказывает о модельных библиотеках, которые создаются по всей стране по нацпроекту «Культура», проекте развития креативных индустрий «Гений места» и приложении для чтения «НЭБ Свет».





Пассажиры узнают об итогах обновления 850 муниципальных библиотек в разных регионах, возможностях точек концентрации талантов, а также смогут загрузить книги из приложения в смартфон для чтения в полете.





Проект работает до 14 января.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ