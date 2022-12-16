Свердловская киностудия проведет бесплатные курсы по киноспециальностям

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ

В следующем году студенты смогут бесплатно обучиться на ассистентов звукорежиссера и оператора (камерамена), фокус-пуллера, локейшн-менеджера, скрипт-супервайзера.В течение февраля Школа кино Свердловской киностудии будет принимать заявки от желающих пройти обучение в третьем потоке. Зачисление на курсы состоится по итогам бесед с мастерами.От кандидатов ожидают интереса к кинематографу, возможности посещать лекции по будням, готовности сменить работу, ездить в экспедиции и трудиться в ненормированном графике. Еще одним требованием является совершеннолетний возраст.Преподавать будут практикующие специалисты киноотрасли. По итогам обучения выпускники получат сертификат. Они смогут попрактиковаться на актуальных проектах студии, а особо проявившим себя предложат присоединиться к командам проектов, находящихся в производстве (сейчас их 12).Школа кино работает при поддержке Минкультуры РФ в рамках масштабного перезапуска Свердловской киностудии и кинопроизводства на Урале. Проект нацелен на подготовку кадров второго состава съемочной группы для работы в кино в УрФО.Первый набор окончили 74 выпускника (всего было 600 заявок), второй — 68 выпускников (более 1 тысячи заявок). Почти 30 человек участвовали в производстве полнометражной ленты «Сломя голову».