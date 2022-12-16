«Щелкунчик» Петра Чайковского отмечает 130-летие

16.12.2022
18 декабря (6-го по старому стилю) 1892 года на сцене Мариинского театра в Петербурге состоялась мировая премьера балета, сообщается в пресс-релизе учреждения.
Первого «Щелкунчика» на музыку Петра Чайковского и либретто Мариуса Петипа поставил хореограф Лев Иванов. Спектакль, отличавшийся «богатством танцевального текста», сняли с репертуара после революции.
В 1920-е годы уже на ленинградской сцене появилось новое «авангардное» прочтение музыки композитора в постановке Федора Лопухова. Пластические эксперименты и акцент на трагическом начале партитуры вызвали вопросы у советских критиков. В 1934 году дебютировала следующая версия — ныне считающаяся «классической» постановка Василия Вайнонена, которая по сей день идет на Исторической сцене театра.
Также сегодня на Новой сцене идет «Щелкунчик» в постановке Михаила Шемякина и Кирилла Симонова. В спектакле 2001 года на первый план выходит гофмановская сценография и костюмы.
Декабрьскую афишу театра дополнили дневными показами спектакля. 29 декабря — версия Вайнонена, 30-го — версия Шемякина. 26, 27 и 28 декабря — в исполнении Театра балета им. Якобсона.
Фото: Михаил Вильчук © Мариинский театр