Завершился I Российско-Бахрейнский культурный форум

16.12.2022
Мероприятие прошло в Центре культурных исследований Шейха Ибрагима в Бахрейне, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.
Участников пленарной сессии приветствовала министр культуры России Ольга Любимова, послание которой зачитал гендиректор Русского музея Владимир Гусев.
Глава министерства отметила, что развитие культурного сотрудничества между нашими странами базируется на «общем бережном подходе к сохранению богатого культурного наследия». Форум посетили послы Египта, Сирии, Турции, Алжира, Индонезии, Непала, Бангладеш, Палестины и другие гости.
На сессии представители ГРМ, Пушкинского музея и Эрмитажа рассказали о работе флагманских музеев. Также российские музейщики предложили бахрейнским коллегам сотрудничество в создании очных и онлайн-проектов. Музей-заповедник «Фанагория» предложил популяризировать подводное наследие Бахрейна. Библиотека им. Маргариты Рудомино заявила о готовности привлечь партнеров в школу молодого переводчика, а также к публикации совместных билингвальных изданий.
Частью форума стало первое Музейное роуд-шоу, посвященное контактам учреждений. На презентации российских музеев участники форума узнали о коллекциях ГМЗ «Царское Село», РЭМа, Музея музыки, Музея кино и др. Бахрейнская художница Балкис Факро познакомила российских коллег с историей развития изобразительного искусства королевства, ведущими галереями современного искусства и современными авторами. После презентаций прошел круглый стол. Участники обсудили стратегии продвижения музеев и совместные инициативы на 2023-2024 годы.
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ