У Саграда Фамилии в Барселоне появились еще две достроенные башни

16.12.2022
Посвященные евангелистам Луке и Марку башни достроили через 140 лет с начала работ, сообщается на сайте храма Святого Семейства.
Впервые новые постройки будут подсвечены 16 декабря. На сегодня закончено создание трех центральных башен, включая посвященную Деве Марии. Башню доделали в минувшем году.
Католический храм по-прежнему остается незаконченным. Его возведение началось в 1882-м на частные средства и аналогично финансируется по сей день, что считается одним из факторов длительного строительства. Основным архитектором выступил Гауди, переделавший первоначальный проект. По последним данным, работы планируют завершить в 2030 году.
Ранее сообщалось о возвращении сторожевых львов на историческое место в Санкт-Петербурге. Около трех месяцев скульптуры, созданные из тонких медных пластин, находились на реставрации.
Фото: Pixabay