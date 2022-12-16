Отреставрированные львы вернулись на Дворцовую пристань в Петербурге

Скульптуры сторожевых львов восстановили и установили на историческое место, где они появились 190 лет назад. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Музей городской скульптуры Петербурга.





Фигуры демонтировали в сентябре для реставрационных работ. Они нуждались в устранении многочисленных вмятин, трещин, корозий и других повреждений, в основном нанесенных людьми. Скульптуры не имеют каркаса и состоят из медных пластин толщиной до 3 мм, поэтому не должны испытывать нагрузки. Однако гости и жители города часто садятся на них, чтобы сфотографироваться с одними из символов Петербурга. В итоге львы деформируются, пояснили в музее.





Львов восстановили с помощью специально разработанного метода холодного газодинамического напыления, который позволил нарастить утраченный объем, обновить медную поверхность, сохранив исторический материал.





Во время работ реставраторы нашли пулевые отверстия, полученные львами в военное время (они стояли на пристани в течение всей блокады и войны). Эти повреждения устранили. Также фигурам, созданным по гипсовым моделям флорентийских львов, вернули оригинальную окрасу. Одна скульптура весит 234 кг, а вес ее пьедестала из чугуна — 1488 кг.



