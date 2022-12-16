Музей Востока приглашает на пластический спектакль «Путешествие в сказку»

16.12.2022

Музей Востока приглашает на пластический спектакль «Путешествие в сказку»
Постановку создали дети с нарушениями зрения и зрячие дети по итогам работы в творческой лаборатории, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

«Путешествие в сказку» представят 17 декабря в лектории столичного музея.

Участники лаборатории несколько месяцев разрабатывали своих героев и их атрибуты, вдохновляясь сказками и легендами Вьетнама и Индонезии и экспонатами музея. Они создали маски, кинжалы, костюмы и жилища персонажей, у каждого из которых есть своя история. Общую сказку участники расскажут в движении. 

Зрители увидят пластический спектакль, который сопровождается тифлокомментированием, услышат легенды и пообщаются с артистами и ведущими лаборатории.

Хореографом-постановщиком выступила Катя Зайцева. Тифлокомментарий подготовила Вера Февральских.

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ