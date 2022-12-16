Дебютировал трейлер «Хорошего человека» с Флоренс Пью и Морганом Фрименом

16.12.2022

Дебютировал трейлер «Хорошего человека» с Флоренс Пью и Морганом Фрименом
Ролик по драматическому фильму опубликовала на YouTube-канале кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (входит в корпорацию Amazon).

Элисон попадает в аварию вместе со своим женихом и его сестрой, которая погибает. Спустя время она ищет помощь, чтобы выйти из депрессии, и неожиданно завязывает общение с несостоявшимся свекром, который помогает ей (и себе) переживать трагедию. 

«Иногда мы находим надежду там, где меньше всего ее ожидаем», — гласит синопсис.

Ленту по собственному сценарию снял Зак Брафф («Страна садов»), известный по роли в медицинском ситкоме «Клиника». Вместе с Пью и Фрименом в фильме сыграли Молли Шеннон, Селеста О’Коннор, Чиназа Уче и др.

A Good Person появится в кинотеатрах в марте.


Фото: кадр из трейлера A Good Person