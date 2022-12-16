Дебютировал трейлер «Хорошего человека» с Флоренс Пью и Морганом Фрименом

Скульптуры сторожевых львов восстановили и установили на историческое место, где они появились 190...
Постановку создали дети с нарушениями зрения и зрячие дети по итогам работы в творческой лаборатор...
Ролик по драматическому фильму опубликовала на YouTube-канале кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (вх...
Сэм Уортингтон, сыгравший Джейка Салли в дилогии «Аватар», поделился с Variety воспоминаниями о проб...
Фильм ирландского постановщика Мартина Макдоны стал доступен для аренды на иностранных стримингах, а...
Скульптуры сторожевых львов восстановили и установили на историческое место, где они появились 190...
Постановку создали дети с нарушениями зрения и зрячие дети по итогам работы в творческой лаборатор...
Ролик по драматическому фильму опубликовала на YouTube-канале кинокомпания Metro-Goldwyn-Mayer (вх...
Сэм Уортингтон, сыгравший Джейка Салли в дилогии «Аватар», поделился с Variety воспоминаниями о проб...
Фильм ирландского постановщика Мартина Макдоны стал доступен для аренды на иностранных стримингах, а...
Подразделение корпорации по созданию контента договорилось с британской компанией Games Workshop об ...
Российская соцсеть подвела итоги пятого сезона собственной премии «Самый ОК». Итоги уходящего года п...
Мероприятие проводится 15 и 16 декабря в Белграде министерствами культуры РФ и Сербии, сообщили в пр...
Первый ролик по фильму Showing Up появился на официальном ютьюб-канале американской киностудии А24.
Преподаватели во главе с режиссером Аллой Чепинога и студенты Российского государственного университ...
22 декабря в Шереметевском дворце — Музее музыки начнет работу мультимедийный проект «Когда зеркало ...
Разработкой фильма займутся студии Kojima Хидео Кодзимы и Hammerstone Алекса Лебовичи, сообщил Dea...
Концерт состоится в филиале Мариинского театра в Северной Осетии — Алании, сообщила пресс-служба М...
С 15 декабря на порталах доступны оцифрованные диапозитивы из коллекции главного киноархива страны, ...
Студия Universal опубликовала на YouTube-канале второй ролик по фильму Women Talking Сары Полли. ...
Итоги третьего сезона премии имени Эдуарда Успенского подвели 15 декабря в РГДБ, сообщили организа...
С 16 по 21 декабря состоится международный кинофестиваль, приуроченный к самым коротким дням в году,...
Американский режиссер поделился сложностями адаптации своего фильма 2010 года для театрально-музык...
Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект об упрощении возрастной маркировки для произ...
Онлайн-премьера проекта «Колдуй отсюда» от уфимских мультипликаторов состоится 31 декабря, сообщил...
16.12.2022