Трагикомедия «Банши Инишерина» от режиссера «Трех билбордов» вышла в Сети

16.12.2022
Фильм ирландского постановщика Мартина Макдоны стал доступен для аренды на иностранных стримингах, а также на Disney+ в Канаде, сообщила «Газета.ру».
В центре внимания — крепкая дружба двух друзей в исполнении Колина Фаррела и Брендана Глисона, которая внезапно для одного и логично для другого дала трещину. Уже немолодые мужчины живут на вымышленном отдаленном ирландском острове Инишерин, до которого доносится эхо Гражданской войны начала 1920-х.
Трагикомедия дебютировала в сентябре на Венецианском кинофестивале, где Фаррела наградили как актера, а Макдону — как сценариста. В ленте также снялись Керри Кондон, Барри Кеоган и др.
Глисон и Фаррел сыграли в первом полном метре Макдоны «Залечь на дно в Брюгге» (2007). Последний также появился в его «Семи психопатах» (2012).
Фото: кадр из фильма The Banshees of Inisherin