Amazon снимет сериал по Warhammer 40 000 с Генри Кавиллом в главной роли

Подразделение корпорации по созданию контента договорилось с британской компанией Games Workshop об использовании персонажей и сюжетов ее настольной игры в сериалах и фильмах, сообщается на сайте GW.





Каст шоу возглавит Генри Кавилл, который также займется продюсированием проекта. У сериала пока нет сценариста и режиссера.





Сюжет Warhammer 40 000 развивается в отдаленном антиутопическом мире. Люди, объединенные Империумом, находятся в бесконечной глобальной войне с инопланетными расами и сверхъестественными существами. Сражения ведутся с помощью футуристического и холодного оружия, а также магии. Военно-стратегическая настолка дебютировала в 1987 году. Позже выходили переиздания игры. На ее основе созданы анимационные проекты, книги, видеоигры и др.





Недавно Кавилл подтвердил, что не сыграет Супермена в киновселенной DC из-за новых планов студии. При этом он не сможет вернуться в сериал «Ведьмак», где играл Геральта из Ривии. Его уход из шоу Netflix связывали с планами сыграть в сиквеле «Человека из стали», но стриминг решил сосредоточиться на работе с новым актером Лиамом Хемсвортом.





Фото: кадр из фильма «Агенты А.Н.К.Л.»