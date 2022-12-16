Стартовал III Российско-Сербский культурно-туристский форум

16.12.2022
Мероприятие проводится 15 и 16 декабря в Белграде Министерствами культуры РФ и Сербии, сообщили в пресс-службе российского ведомства.
Форум открылся на одной из главных белградских площадок «Театре в Теразие». Гостей приветствовали замминистра культуры принимающей страны Станко Благоевич и посол РФ Александр Боцан-Харченко, зачитавший послание главы Минкультуры России Ольги Любимовой. Она напомнила, что российский и сербский народы имеют общие исторические, культурные и духовные корни, а также сохраняют народную культуру и фольклор.
На открытии выступил ансамбль «Русь» им. Михаила Фирсова из Владимирской области. Артисты исполнили народные песни, мелодии и танцы. В «Русском доме» в Белграде состоялся показ исторической драмы «Сердце пармы» и встреча с постановщиком ленты Антоном Мегердичевым.
16 декабря стартова деловая программа. Она включает обсуждения развития культурного туризма в обеих странах, креативных индустрий и кинематографии, а также открытия выставок ведущих российских музеев. Среди участников — замминистра культуры РФ Надежда Преподобная.
Также планируется показать фильм для всей семьи «Серебряные коньки» и анимационную ленту «Суворов: Великое путешествие».
Фото: пресс-служба Минкультуры РФ