Стартовал III Российско-Сербский культурно-туристский форум

16.12.2022

Стартовал III Российско-Сербский культурно-туристский форум
Мероприятие проводится 15 и 16 декабря в Белграде Министерствами культуры РФ и Сербии, сообщили в пресс-службе российского ведомства. 

Форум открылся на одной из главных белградских площадок «Театре в Теразие». Гостей приветствовали замминистра культуры принимающей страны Станко Благоевич и посол РФ Александр Боцан-Харченко, зачитавший послание главы Минкультуры России Ольги Любимовой. Она напомнила, что российский и сербский народы имеют общие исторические, культурные и духовные корни, а также сохраняют народную культуру и фольклор.

На открытии выступил ансамбль «Русь» им. Михаила Фирсова из Владимирской области. Артисты исполнили народные песни, мелодии и танцы. В «Русском доме» в Белграде состоялся показ исторической драмы «Сердце пармы» и встреча с постановщиком ленты Антоном Мегердичевым.

16 декабря стартова деловая программа. Она включает обсуждения развития культурного туризма в обеих странах, креативных индустрий и кинематографии, а также открытия выставок ведущих российских музеев. Среди участников — замминистра культуры РФ Надежда Преподобная. 

Также планируется показать фильм для всей семьи «Серебряные коньки» и анимационную ленту «Суворов: Великое путешествие». 

Фото: пресс-служба Минкультуры РФ