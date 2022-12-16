Студенты Университета им. Косыгина покажут спектакль по басням Крылова в Музее-усадьбе Люблино

16.12.2022
Преподаватели во главе с режиссером Анной Чепинога и студенты Российского государственного университета имени А. Н. Косыгина представят музыкальный спектакль-перформанс «И. А. Крылов. Басни» 22 декабря в Музее-усадьбе Люблино, сообщили «Культуре» организаторы мероприятия.
Команда артистов раскроет малоизвестные страницы творчества баснописца и их переложение на музыку в виде оригинального жанра «музыкальной басни». Басни И.А. Крылова будут представлены романсами русской композиторской школы XIX века — А. Рубинштейна, Ц. Кюи, А. Гречнинова, Л. Лисовского.
В программе басни: «Волк и мышонок», «Кукушка и Орёл», «Осёл и Соловей», «Стрекоза и Муравей», «Троежëнец», «Орёл и пчела», «Свинья», «Прохожие и собаки», «Кукушка и петух», «Квартет» и другие.
Начало представления в 18:00. Вход свободный по предварительной регистрации.
Фото предоставлено организаторами