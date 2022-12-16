Выставка-посвящение актрисе Алле Демидовой откроется в Петербурге

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Дворец выбрали для проведения экспозиции не случайно. В нем проживали крепостная актриса и певица Прасковья Жемчугова-Ковалева, ставшая графиней Шереметевой, а также поэтесса Анна Ахматова.«Их тайное присутствие, внутренняя перекличка с голосами Фонтанного дома — один из важных сюжетов проекта», — отмечается в описании выставки.Посетители увидят костюмы одной из самых влиятельных современных актрис России, в которых она сыграла семь ролей в постановках Театра на Таганке, Театра Attis, Гоголь-центра и Чеховского фестиваля. Также в экспозиции — фотографии, отрывки из записей спектаклей, личные вещи.Выставка будет работать до 16 апреля.