Выставка-посвящение актрисе Алле Демидовой откроется в Петербурге

16.12.2022
22 декабря в Шереметевском дворце — Музее музыки начнет работу мультимедийный проект «Когда зеркало зеркалу снится», сообщается на сайте учреждения.
Дворец выбрали для проведения экспозиции не случайно. В нем проживали крепостная актриса и певица Прасковья Жемчугова-Ковалева, ставшая графиней Шереметевой, а также поэтесса Анна Ахматова.
«Их тайное присутствие, внутренняя перекличка с голосами Фонтанного дома — один из важных сюжетов проекта», — отмечается в описании выставки.
Посетители увидят костюмы одной из самых влиятельных современных актрис России, в которых она сыграла семь ролей в постановках Театра на Таганке, Театра Attis, Гоголь-центра и Чеховского фестиваля. Также в экспозиции — фотографии, отрывки из записей спектаклей, личные вещи.
Выставка будет работать до 16 апреля.
Фото: Pixabay