Раздел «Диафильмы» появился на сайте Госфильмофонда и стриминге Premier

Раздел «Диафильмы» появился на сайте Госфильмофонда и стриминге Premier

15.12.2022

С 15 декабря на порталах доступны оцифрованные диапозитивы из коллекции главного киноархива страны, сообщила пресс-служба Минкультуры РФ.