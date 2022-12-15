Раздел «Диафильмы» появился на сайте Госфильмофонда и стриминге Premier

Концерт состоится в филиале Мариинского театра в Северной Осетии — Алании, сообщила пресс-служба М...
С 15 декабря на порталах доступны оцифрованные диапозитивы из коллекции главного киноархива страны, ...
Студия Universal опубликовала на YouTube-канале второй ролик по фильму Women Talking Сары Полли. ...
Итоги третьего сезона премии имени Эдуарда Успенского подвели 15 декабря в РГДБ, сообщили организа...
С 16 по 21 декабря состоится международный кинофестиваль, приуроченный к самым коротким дням в году,...
Концерт состоится в филиале Мариинского театра в Северной Осетии — Алании, сообщила пресс-служба М...
С 15 декабря на порталах доступны оцифрованные диапозитивы из коллекции главного киноархива страны, ...
Студия Universal опубликовала на YouTube-канале второй ролик по фильму Women Talking Сары Полли. ...
Итоги третьего сезона премии имени Эдуарда Успенского подвели 15 декабря в РГДБ, сообщили организа...
С 16 по 21 декабря состоится международный кинофестиваль, приуроченный к самым коротким дням в году,...
Американский режиссер поделился сложностями адаптации своего фильма 2010 года для театрально-музык...
Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект об упрощении возрастной маркировки для произ...
Онлайн-премьера проекта «Колдуй отсюда» от уфимских мультипликаторов состоится 31 декабря, сообщил...
В шведском учреждении культуры не стали отменять постановку по просьбе украинской стороны, пишет Т...
Amazon Studios объявила режиссерский состав продолжения сериала по «Властелину колец», сообщил Deadl...
Ролик по новой драматической картине Даррена Аронофски («Реквием по мечте») опубликовали на официаль...
Второй Всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!» при участии театров из ...
Новая история о приключениях мишки стала возможной после утраты исключительных прав Disney на персон...
Крупнейшее объединение кинокритиков США объявило претендентов на свою премию по итогам 2022 года, со...
Соруководитель студии и режиссер приступил к написанию сценария фильма о юности криптонца, сообщил...
Государственный музей истории Санкт-Петербурга представил в выставочном зале Иоанновс...
Оперный певец исполнит партию бея Мустафы в «Итальянке в Алжире», сообщает РИА Новости со ссылкой ...
Режиссер Роман Самгин поставил спектакль по Александру Островскому «Без вины виноватые» в Театре на ...
С 9 по 11 декабря в Мельбурне проходил Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке М...
Луганскому художественному музею будут переданы в дар 28 картин членов Владимирского областного отде...
15.12.2022