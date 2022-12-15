Вышел трейлер драмы «Говорят женщины» с Руни Марой и Клэр Фой
Вышел трейлер драмы «Говорят женщины» с Руни Марой и Клэр Фой
15.12.2022
Студия Universal опубликовала на YouTube-канале второй ролик по фильму Women Talking Сары Полли.
Мировая премьера ленты, основанной на реальных событиях, состоится 17 февраля.
История разворачивается вокруг женщин из общины меннонитов, которых насилуют во сне. Они узнают об этом по синякам, кровотечениям, инфекциям и беременностям и не могут доказать преступления, поэтому изнасилования объясняют и фантазиями, и нападениями демонов. В отсутствие мужчин женщины собираются и обсуждают, как им быть дальше.
Актерский ансамбль составили Руни Мара, Клэр Фой, Джесси Бакли, Фрэнсис Макдорманд, Бен Уишоу и др. Режиссером и соавтором сценария выступила Сара Полли. Над скриптом также работала Мириам Тейвз.
На момент написания заметки рейтинг ожидания картины на «Кинопоиске» составил 99% на основании более 1000 отзывов.