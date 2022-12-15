Дни короткометражного кино пройдут в Москве

15.12.2022

Дни короткометражного кино пройдут в Москве
С 16 по 21 декабря состоится международный кинофестиваль, приуроченный к самым коротким дням в году, сообщили организаторы.

В конкурсную программу Short Film Days вошли 49 работ из РФ, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и КНР. Победителей выберут в девяти номинациях: документалки, игровые и анимационные короткометражки, режиссер, сценарист, оператор, продюсер, актер и зрительские симпатии.

Фестиваль откроется доклентой Андрея Богатырева «Дом в моей голове», которую покажут 16 декабря в «Иллюзионе». Он расскажет о том, как лидер группы «Чайф» Владимир Шахрин помогает дому-усадьбе его предков в Свердловской области. 

Смотр будет сопровождать образовательная программа с экскурсией по «Союзмультфильму», мастер-классами от Алексея Учителя и Бориса Машковцева, презентацией Фонда поддержки регионального кинематографа и новой концепции Молодежного центра Союза кинематографистов РФ. 

Мероприятия киносмотра пройдут на разных столичных площадках, а также в других городах РФ и мира.

Образовательные мероприятия будут транслировать на странице проекта во «Вконтакте».. 

Фото: Pixabay