Объявлены лауреаты третьего сезона премии «Большая сказка»

Итоги третьего сезона премии имени Эдуарда Успенского подвели 15 декабря в РГДБ, сообщили организаторы.





В номинация «Сказка» (художественные произведения для детей до 12 лет) первое место заняла Елена Пономарева («Дед — Сто Бед. Сказки деда Гриши и бабушки Глаши»), второе — Галина Соболева с «Писателем Ёжиковым и другими», третье — Станислав Востоков с произведением «Морозов Ха. Ха. и новогоднее чудо».





В номинации «Весёлый учебник» (научпоп для детей до 12 лет) победила Светлана Щелкунова с путеводителем по Петербургу «Тролль Вася из троллейбуса № 10».





Председатель жюри, писатель Андрей Усачев назвал особенностью третьего сезона «Большой сказки» расширение географии участников. По его словам, помимо авторов из обеи столиц, в шорт-лист вошли писатели из Тобольска, Липецка, Ярославля, Волгограда, Ростова-на-Дону. Книги двоих победителей изданы в регионах, что говорит «об общем высоком уровне литературного процесса в нашей стране», добавил он.





В короткий список премии вошли семь произведений в категории «Сказка», пять — в категории «Веселый учебник». Всего в этом году организаторы получили 323 сочинения. Общий призовой фонд премии — 1,5 млн рублей.





Премия учреждена в 2022 году для поддержки авторов произведений, приобщающих детей к чтению и прививающих любовь к литературе.





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