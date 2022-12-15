Даррен Аронофски рассказал о работе над мюзиклом по «Черному лебедю»

Американский режиссер поделился сложностями адаптации своего фильма 2010 года для театрально-музыкальной сцены в беседе с The A.V. Club.





В настоящее время Аронофски работает над несколькими идеями, но пока не знает, выйдет ли из них что-то стоящее. По его признанию, во время проработки идей для мюзикла он столкнулся с «большим испытанием». А именно — с поиском «правильного угла» и определения подходящей музыки.





Психологическая драма Black Swan дебютировала в 2010 году. У выбранной на главную роль в «Лебедином озере» балерины (Натали Портман) появляется серьезная конкурентка (Мила Кунис). Соперничество доходит до предела во время подготовки премьеры. Портман получила за роль «Оскар». Всего у фильма было пять номинаций на премию.





В конце декабря в широкий прокат выйдет новый фильм Аронофски «Кит» с Бренданом Фрейзером в главной роли.





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