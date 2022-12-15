Религиозную и школьную литературу освободили от возрастной маркировки

15.12.2022

Религиозную и школьную литературу освободили от возрастной маркировки
Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект об упрощении возрастной маркировки для произведений искусства и литературы, пишет РИА Новости.

Поправки внесут в законы о господдержке кинематографии и о защите детей от вредной информации. Согласно им, Библия, Коран, Танах, Ганджур, а также литературные произведения из школьной программы не будут маркироваться.

В прокатных удостоверениях на фильмы будут указывать возрастную маркировку при наличии в них запрещенной для детей информации. Также в удостоверения будут вносить сведения об ограничении показа ленты для детей определенного возраста.

Закон разрешил людям со специальными знаниями в культурологии, искусствознании и искусствоведении участвовать в проведении экспертизы информационной продукции.

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