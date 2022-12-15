Религиозную и школьную литературу освободили от возрастной маркировки

Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект об упрощении возрастной маркировки для произ...
Онлайн-премьера проекта «Колдуй отсюда» от уфимских мультипликаторов состоится 31 декабря, сообщил...
В шведском учреждении культуры не стали отменять постановку по просьбе украинской стороны, пишет Т...
Amazon Studios объявила режиссерский состав продолжения сериала по «Властелину колец», сообщил Deadl...
Ролик по новой драматической картине Даррена Аронофски («Реквием по мечте») опубликовали на официаль...
Госдума во втором и третьем чтении приняла законопроект об упрощении возрастной маркировки для произ...
Онлайн-премьера проекта «Колдуй отсюда» от уфимских мультипликаторов состоится 31 декабря, сообщил...
В шведском учреждении культуры не стали отменять постановку по просьбе украинской стороны, пишет Т...
Amazon Studios объявила режиссерский состав продолжения сериала по «Властелину колец», сообщил Deadl...
Ролик по новой драматической картине Даррена Аронофски («Реквием по мечте») опубликовали на официаль...
Второй Всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!» при участии театров из ...
Новая история о приключениях мишки стала возможной после утраты исключительных прав Disney на персон...
Крупнейшее объединение кинокритиков США объявило претендентов на свою премию по итогам 2022 года, со...
Соруководитель студии и режиссер приступил к написанию сценария фильма о юности криптонца, сообщил...
Государственный музей истории Санкт-Петербурга представил в выставочном зале Иоанновс...
Оперный певец исполнит партию бея Мустафы в «Итальянке в Алжире», сообщает РИА Новости со ссылкой ...
Режиссер Роман Самгин поставил спектакль по Александру Островскому «Без вины виноватые» в Театре на ...
С 9 по 11 декабря в Мельбурне проходил Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке М...
Луганскому художественному музею будут переданы в дар 28 картин членов Владимирского областного отде...
Роликом по фильму «Крик 6» с Дженной Ортегой поделилась кинокомпания Paramount на официальном ютью...
Дебютный сезон сериала по приключенческому экшну God of War 2018 года заказала студия Amazon, сооб...
Темного рыцаря в исполнении актера хотят включить в число персонажей будущей киновселенной, план р...
Американский актер присоединился к актерскому составу полнометражного фильма «Балерина», сообщил Dea...
16 декабря состоится заседание рабочей группы по законопроекту о принудительном лицензировании авт...
15.12.2022