Религиозную и школьную литературу освободили от возрастной маркировки

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Поправки внесут в законы о господдержке кинематографии и о защите детей от вредной информации. Согласно им, Библия, Коран, Танах, Ганджур, а также литературные произведения из школьной программы не будут маркироваться.В прокатных удостоверениях на фильмы будут указывать возрастную маркировку при наличии в них запрещенной для детей информации. Также в удостоверения будут вносить сведения об ограничении показа ленты для детей определенного возраста.Закон разрешил людям со специальными знаниями в культурологии, искусствознании и искусствоведении участвовать в проведении экспертизы информационной продукции.