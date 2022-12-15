Мультсериал для взрослых от авторов «Нигдегорода» выйдет на Premier

15.12.2022
Онлайн-премьера проекта «Колдуй отсюда» от уфимских мультипликаторов состоится 31 декабря, сообщила «РГ».
Авторами сериала выступили Евгений Огнев и Максим Конышев. Они представят проект, соединивший в себе магию, черную комедию, экшн и психологическую драму.
В центре истории — эгоистичная волшебница Мерлин, вынужденная просить помощи у брата Артура, который живет простой семейной жизнью и не помнит об особенностях сестры. Вдвоем они встретят непобедимую силу, а попутно — будут разбираться со старыми обидами друг на друга.
«Колдуй отсюда» выйдет на Premier и 2×2. В 2019 году на телеканале стартовал показ сериала «Нигдегород».
Ранее стриминг представил трейлер по второму сезону сериала «Территория», который создан по мотивам коми-пермяцкого фольклора. Дата релиза мистического шоу пока не названа.
Фото: Pixabay