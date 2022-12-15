В Санкт-Петербурге завершился театральный фестиваль «Вперед к Островскому!»

15.12.2022

В Санкт-Петербурге завершился театральный фестиваль «Вперед к Островскому!»

Второй Всероссийский театральный фестиваль «Вперед к Островскому!» при участии театров из восьми городов завершился в Петербурге.

Завершением праздника в честь 200-летия со дня рождения классика отечественной драматургии стал прошедший в среду круглый стол «Островский и современная петербургская сцена».

В дни фестиваля зрители посмотрели спектакли театральных коллективов из Москвы, Волгограда, Иваново, Костромы, Выборга, Кинешмы, Нижнего Новгорода и Санкт-Петербурга, который представил программу из восьми постановок.

На фестивале прошли премьеры спектаклей «На бойком месте» Кинешемского драматического театра имени А. Н. Островского и «Мудрецы» Драматического театра «На Литейном». 

Фото: Pixabay