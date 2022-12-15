Оперный театр Мальмё не откажется от премьеры «Щелкунчика» Чайковского

В шведском учреждении культуры не стали отменять постановку по просьбе украинской стороны, пишет ТАСС со ссылкой на Шведское радио.





По словам пресс-секретаря Торгни Нильссона, театр решил поставить балет на музыку П.И. Чайковского три года назад и сейчас не видит причин для его отмены. Так он прокомментировал призыв министра культуры Украины не исполнять произведения композитора, опубликованный в газетной статье.





Нильссон назвал странным бойкот «умершего более ста лет назад русского композитора» из-за нынешних событий. Также он добавил, что если бы решение о постановке принимали сегодня, то оно могло бы быть другим.





Ранее опера «Борис Годунов» Мусоргского открыла новый сезон в «Ла Скала» (Италия). Партию Ивана Грозного исполнил российский оперный певец Ильдар Абдразаков. В постановке участвовали и другие исполнители из России. Публика встретила премьеру овациями.





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