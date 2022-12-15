В Санкт-Петербурге открыли проект о зимних забавах в царское время

15.12.2022

В Санкт-Петербурге открыли проект о зимних забавах в царское время

Государственный музей истории Санкт-Петербурга представил в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости театрально-выставочный проект «Зимняя сказка».

Выставка посвящена зимним забавам дореволюционного города. Она расскажет о том, как праздновали в Петербурге Рождество и Новый год, как готовились к праздникам, какими зимними хлопотами и развлечениями была отмечена жизнь петербуржцев.

В экспозиции представлены уникальные предметы из коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга: бальные платья и веера, маскарадные костюмы, подарочная товарная упаковка для сладостей и чая, поздравительные открытки, живописные и графические виды заснеженного города и многое другое, что связано с зимними праздниками в Петербурге.

Проект продолжит работу до 28 февраля 2023 года.

Фото: Pixabay