В Санкт-Петербурге открыли проект о зимних забавах в царское время

15.12.2022
Государственный музей истории Санкт-Петербурга представил в выставочном зале Иоанновского равелина Петропавловской крепости театрально-выставочный проект «Зимняя сказка».
Выставка посвящена зимним забавам дореволюционного города. Она расскажет о том, как праздновали в Петербурге Рождество и Новый год, как готовились к праздникам, какими зимними хлопотами и развлечениями была отмечена жизнь петербуржцев.
В экспозиции представлены уникальные предметы из коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга: бальные платья и веера, маскарадные костюмы, подарочная товарная упаковка для сладостей и чая, поздравительные открытки, живописные и графические виды заснеженного города и многое другое, что связано с зимними праздниками в Петербурге.
Проект продолжит работу до 28 февраля 2023 года.
Фото: Pixabay