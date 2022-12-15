В Санкт-Петербурге открыли проект о зимних забавах в царское время

Выставка посвящена зимним забавам дореволюционного города. Она расскажет о том, как праздновали в Петербурге Рождество и Новый год, как готовились к праздникам, какими зимними хлопотами и развлечениями была отмечена жизнь петербуржцев.





В экспозиции представлены уникальные предметы из коллекции Государственного музея истории Санкт-Петербурга: бальные платья и веера, маскарадные костюмы, подарочная товарная упаковка для сладостей и чая, поздравительные открытки, живописные и графические виды заснеженного города и многое другое, что связано с зимними праздниками в Петербурге.





Проект продолжит работу до 28 февраля 2023 года.





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