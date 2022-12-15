Студия A24 представила полноценный трейлер «Кита» с Бренданом Фрейзером



Фото: кадр из трейлера «Кита»

В трейлере представлены основные персонажи — преподаватель с большим весом и депрессией, его подруга-медсестра и дочь-подросток. Чарли ведет занятие по видеосвязи, вдохновляя студентов на размышления, но не включает свое изображение. Он объясняет подруге Лиз, почему хочет возобновить общение с дочкой, которую когда-то оставил с ее матерью ради других отношений, — чтобы убедиться, что она не забыла, каким прекрасным человеком является. Он отвечает на все вопросы Элли, которая не очень рада встрече с отцом.«Мне нужно знать, что я сделал одну правильную вещь в своей жизни!» — говорит главный герой.Фильм снят по сценарию Сэмюэля Д. Хантера, основанному на его пьесе. Вместе с Фрейзером в ленте снялись Сэди Синк («Очень странные дела»), Хонг Чау («Меню») и др.«Кит» выйдет в мировой прокат 21 декабря. В российских кинотеатрах официальный релиз не состоится.