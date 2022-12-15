Вслед за хоррором про Винни-Пуха появится анимационный приквел о герое

15.12.2022
Новая история о приключениях мишки стала возможной после утраты исключительных прав Disney на персонажа книг Алана Милна, сообщил THR.
Сценарий истории напишут сотрудничавшие с DreamWorks Animation Майк де Сев («Чудики») и Джон Т. Рейнольдс («Кураж — самый трусливый пес»). Де Сев также займет режиссерское кресло.
По словам Рейнольдса, команда расскажет историю происхождения Винни-Пуха и его друзей, когда они были маленькими, так, «чтобы связать персонажей с детьми XXI века».
Первым планируют выпустить полнометражный фильм, премьера которого намечена на 2024 год. Далее последует анимационный сериал.
В этом году права на книги и стихотворения Милна о Винни-Пухе и других героях стали общественным достоянием. Поэтому начали появляться новые проекты о них. Ранее сообщалось о съемках хоррора «Винни-Пух: Кровь и мед», в котором Винни и Пяточок, брошенные Кристофером Робином в лесу без езды, становятся огромными и злыми убийцами. Благодаря активной реакции пользователей, заинтересовавшихся низкобюджетным слэшером, «Кров и мед» получил досъемки и релиз в кинотеатрах. Премьера запланирована на февраль.
Фото: Pixabay