Названы номинанты на премию Critics Choice Awards

15.12.2022

Названы номинанты на премию Critics Choice Awards
Крупнейшее объединение кинокритиков США объявило претендентов на свою премию по итогам 2022 года, сообщил Variety.

Больше всего номинаций получил сай-фай от студии А24 «Всё везде и сразу» с Мишель Йео. Лента режиссерского дуэта Дэниелы претендует на награду в 14 категориях. Полубиографические «Фабельманы» Стивена Спилберга собрали 11 номинаций, а «Вавилон» Дэмьена Шазелла о голливудской изнанке — 10 номинаций.

Вместе с этими картинами за звание лучшей поборются долгожданный сиквел «Аватара», драма о дружбе на фоне ирландской глубинки «Банши Инишерина», байопик «Элвис», индийский эпический блокбастер RRR, продолжение мистерии «Достать ножи», «Тар» с Кейт Бланшетт, самый кассовый фильм года «Топ Ган: Мэверик» и драма «Женщины говорят» об объединении женщин из общины в борьбе с насильниками.

Имена лауреатов назовут на церемонии 15 января.

Фото: Pixabay