Названы номинанты на премию Critics Choice Awards

15.12.2022
Крупнейшее объединение кинокритиков США объявило претендентов на свою премию по итогам 2022 года, сообщил Variety.
Больше всего номинаций получил сай-фай от студии А24 «Всё везде и сразу» с Мишель Йео. Лента режиссерского дуэта Дэниелы претендует на награду в 14 категориях. Полубиографические «Фабельманы» Стивена Спилберга собрали 11 номинаций, а «Вавилон» Дэмьена Шазелла о голливудской изнанке — 10 номинаций.
Вместе с этими картинами за звание лучшей поборются долгожданный сиквел «Аватара», драма о дружбе на фоне ирландской глубинки «Банши Инишерина», байопик «Элвис», индийский эпический блокбастер RRR, продолжение мистерии «Достать ножи», «Тар» с Кейт Бланшетт, самый кассовый фильм года «Топ Ган: Мэверик» и драма «Женщины говорят» об объединении женщин из общины в борьбе с насильниками.
Имена лауреатов назовут на церемонии 15 января.
Фото: Pixabay