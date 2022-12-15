Глава DC Джеймс Ганн начал работу над новым «Суперменом» без Генри Кавилла

Соруководитель студии и режиссер приступил к написанию сценария фильма о юности криптонца, сообщил журнал THR.





Следующая лента о популярном супергерое DC расскажет о его приключениях в молодости. В нем Кларк Кент aka Супермен будет работать в Daily Planet и не будет проживать в Смолвилле. Другие подробности сюжета пока не сообщаются.





Кто сыграет молодого героя, пока не известно. Генри Кавилл, недавно объявивший о возвращении к роли зрелого Супермена, не появится в ленте. Как рассказал Ганн, на встрече с актером обсуждались другие варианты сотрудничества с ним в будущих проектах.





По словам собеседников издания, пока Ганн работает над скриптом, но может и срежиссировать нового «Супермена». Это будет зависеть от его занятости на руководящем посту в DC Studios.





Также инсайдеры рассказали о встречах Ганна и соруководителя студии Питера Сафрана с Беном Аффлеком, игравшим Бэтмена, и Пэтти Дженкинс, снявшей две ленты о Чудо-женщине. Первому предложили режиссерское кресло в будущих проектах, а вторую уведомили об отмене триквела Wonder Woman.





Фото: кадр из Man of Steel