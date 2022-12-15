Ильдар Абдразаков после успеха в Милане выступит в Петербурге и Москве

15.12.2022

Ильдар Абдразаков после успеха в Милане выступит в Петербурге и Москве
Оперный певец исполнит партию бея Мустафы в «Итальянке в Алжире», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу артиста.

Оперу Россини дадут 27 декабря в Мариинском театре в Петербурге и 30 декабря в Концертном зале имени Чайковского в Москве. В столице артисты петербургского театра представят полусценическую версию. Дирижер — Валерий Гергиев.

В пресс-службе напомнили, что Абдразаков давно играет Мустафу. Эта партия раскрывает комедийные возможности исполнителя.

Ранее Ильдар Абдразаков исполнил заглавную партию в опере «Борис Годунов» Мусоргского, которая открыла новый сезон в театре «Ла Скала» в Милане. В постановке участвовали и другие российские певцы. Премьеру посетили премьер-министр и президент Италии и глава ЕК. Публика встретила спектакль овациями. 

Фото: Pixabay