Ильдар Абдразаков после успеха в Милане выступит в Петербурге и Москве

Крупнейшее объединение кинокритиков США объявило претендентов на свою премию по итогам 2022 года, ...
Соруководитель студии и режиссер приступил к написанию сценария фильма о юности криптонца, сообщил...
Оперный певец исполнит партию бея Мустафы в «Итальянке в Алжире», сообщает РИА Новости со ссылкой ...
Режиссер Роман Самгин поставил спектакль по Александру Островскому «Без вины виноватые» в Театре на ...
С 9 по 11 декабря в Мельбурне проходил Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке М...
Крупнейшее объединение кинокритиков США объявило претендентов на свою премию по итогам 2022 года, ...
Соруководитель студии и режиссер приступил к написанию сценария фильма о юности криптонца, сообщил...
Оперный певец исполнит партию бея Мустафы в «Итальянке в Алжире», сообщает РИА Новости со ссылкой ...
Режиссер Роман Самгин поставил спектакль по Александру Островскому «Без вины виноватые» в Театре на ...
С 9 по 11 декабря в Мельбурне проходил Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке М...
Луганскому художественному музею будут переданы в дар 28 картин членов Владимирского областного отде...
Роликом по фильму «Крик 6» с Дженной Ортегой поделилась кинокомпания Paramount на официальном ютью...
Дебютный сезон сериала по приключенческому экшну God of War 2018 года заказала студия Amazon, сооб...
Темного рыцаря в исполнении актера хотят включить в число персонажей будущей киновселенной, план р...
Американский актер присоединился к актерскому составу полнометражного фильма «Балерина», сообщил Dea...
16 декабря состоится заседание рабочей группы по законопроекту о принудительном лицензировании авт...
Кинокомпания Sony опубликовала на ютьюбе трейлер фильма с Адамом Драйвером в роли пилота пассажирско...
Возвращения картины 1910 года добились наследники. Полотно передадут власти Эйндховена (Нидерланды),...
В Петербурге открылся XXII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», посвященный 140-летию ...
Эксперты посчитали кинокомикс с Робертом Дауни-младшим и диснеевский полнометражный мультфильм зна...
Сериал о девушке из готичной семейки Аддамс поставил новый рекорд, набрав более 1 млрд часов просм...
Программу проведут в группе «VK Музыка» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба компани...
Постановщица первых двух фильмов о Диане Принс прокомментировала в соцсетях сообщения о закрытии про...
Совместный проект музея-заповедника «Куликово поле» и МИА «Россия сегодня», созданный при поддержке ...
15.12.2022