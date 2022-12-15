Театр на Бронной представит 20 декабря премьеру спектакля «Без вины виноватые»

Режиссер Роман Самгин поставил спектакль по Александру Островскому «Без вины виноватые» в Театре на ...
С 9 по 11 декабря в Мельбурне проходил Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке М...
Луганскому художественному музею будут переданы в дар 28 картин членов Владимирского областного отде...
Роликом по фильму «Крик 6» с Дженной Ортегой поделилась кинокомпания Paramount на официальном ютью...
Дебютный сезон сериала по приключенческому экшну God of War 2018 года заказала студия Amazon, сооб...
Режиссер Роман Самгин поставил спектакль по Александру Островскому «Без вины виноватые» в Театре на ...
С 9 по 11 декабря в Мельбурне проходил Russian Film Festival, организованный Роскино при поддержке М...
Луганскому художественному музею будут переданы в дар 28 картин членов Владимирского областного отде...
Роликом по фильму «Крик 6» с Дженной Ортегой поделилась кинокомпания Paramount на официальном ютью...
Дебютный сезон сериала по приключенческому экшну God of War 2018 года заказала студия Amazon, сооб...
Темного рыцаря в исполнении актера хотят включить в число персонажей будущей киновселенной, план р...
Американский актер присоединился к актерскому составу полнометражного фильма «Балерина», сообщил Dea...
16 декабря состоится заседание рабочей группы по законопроекту о принудительном лицензировании авт...
Кинокомпания Sony опубликовала на ютьюбе трейлер фильма с Адамом Драйвером в роли пилота пассажирско...
Возвращения картины 1910 года добились наследники. Полотно передадут власти Эйндховена (Нидерланды),...
В Петербурге открылся XXII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств», посвященный 140-летию ...
Эксперты посчитали кинокомикс с Робертом Дауни-младшим и диснеевский полнометражный мультфильм зна...
Сериал о девушке из готичной семейки Аддамс поставил новый рекорд, набрав более 1 млрд часов просм...
Программу проведут в группе «VK Музыка» в соцсети «ВКонтакте». Об этом сообщила пресс-служба компани...
Постановщица первых двух фильмов о Диане Принс прокомментировала в соцсетях сообщения о закрытии про...
Совместный проект музея-заповедника «Куликово поле» и МИА «Россия сегодня», созданный при поддержке ...
Заключительный гала-концерт Года культурного наследия народов России состоялся в Московском государс...
Депутаты одобрили законопроект о соблюдении госслужащими и гражданами норм русского литературного ...
Исполнитель роли хранителя Костика рассказал «Газете.Ru» о своем персонаже и секрете успеха проект...
15.12.2022