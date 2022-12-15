Театр на Бронной представит 20 декабря премьеру спектакля «Без вины виноватые»

15.12.2022

Театр на Бронной представит 20 декабря премьеру спектакля «Без вины виноватые»

Режиссер Роман Самгин поставил спектакль по Александру Островскому «Без вины виноватые» в Театре на Бронной. Его премьера пройдет 20 декабря, сообщила пресс-служба театра.

«Без вины виноватые» — спектакль по одноименной пьесе драматурга. Островский написал «Без вины виноватые» в 1884 году. 

В спектакле будут играть Олеся Железняк, Наталья Щукина, Михаил Полицеймако, Олег Кассин, Елизавета Базыкина, Лина Веселкина, Дмитрий Цурский, Вера Майорова, Александра Виноградова, Александр Шумский, Дмитрий Гурьянов и другие артисты. 

Фото: Pixabay