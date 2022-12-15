Театр на Бронной представит 20 декабря премьеру спектакля «Без вины виноватые»

«Без вины виноватые» — спектакль по одноименной пьесе драматурга. Островский написал «Без вины виноватые» в 1884 году.





В спектакле будут играть Олеся Железняк, Наталья Щукина, Михаил Полицеймако, Олег Кассин, Елизавета Базыкина, Лина Веселкина, Дмитрий Цурский, Вера Майорова, Александра Виноградова, Александр Шумский, Дмитрий Гурьянов и другие артисты.





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