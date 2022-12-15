В Мельбурне состоялся Russian Film Festival

По завершении сеансов зрители делились впечатлениями в анкетах: такие опросы проводятся в рамках каждого офлайн-мероприятия под брендом Russian Film Festival. Зрительские отзывы показали большой интерес к российскому кинематографу, посетители фестиваля отмечали высокое качество фильмов и анимации.

Как отметили соорганизаторы Russian Film Festival в Мельбурне, Австралия — мультикультурная страна, и интерес к фильмам исторической тематики здесь очень высокий.

Высоко оценила австралийская аудитория и мультфильм «Фиксики против кработов». «Дети влюбились в забавных персонажей — фиксиков с самых первых минут! Все на высшем уровне — и продакшн, и музыка, и цветовые решения, и сюжет. Приятным сюрпризом стало открыть для себя российскую анимацию!» — делились впечатлениями семьи с детьми.

Прекрасную актерскую игру отметили зрители в комедии «Молодой человек». По признанию одного из посетителей Russian Film Festival, фильм встал в один ряд с лучшими комедиями этого года, которые ему довелось посмотреть, «с крепким сюжетом и сильным актерским составом».

В числе зрителей Russian Film Festival были и представители академического сообщества, в частности преподаватели и студенты из сферы кинообразования.

Также посетители показов RFF были единодушны в мнении, что Дни российского кино нужно организовать и в следующем году, при этом увеличив сроки проведения фестиваля и количество сеансов.

Фото: Минкультуры РФ







