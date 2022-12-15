Картины владимирских художников передадут в дар Луганскому художественному музею

«К проекту «Наши традиции» присоединился пятнадцатый участник — Владимиро-Суздальский музей-заповедник. Мы уверены, что этот дар укрепит дружеские связи между регионами, позволит жителям недавно присоединенных территорий лучше узнать нашу общую историю и культуру», — отметил директор Музея Победы, заместитель секретаря Общественной палаты РФ Александр Школьник.

Передача картин стала возможна благодаря поддержке Владимиро-Суздальского музея-заповедника, который провел большую работу — по его инициативе сообщество владимирских художников включилось в проект, сотрудниками были отобраны самые интересные произведения искусства.

Фонды Луганского музея пополнят работы 28 художников-владимирцев. Среди авторов работ — и мэтры, и молодые живописцы и графики. Так, свои картины передали народный художник России Владимир Рузин, заслуженные художники России Василий Аношин, Виктор Бычков, Михаил Кочешков, Владимир Нилов, Юрий Ткачев, Владимир Севостьянов, председатель Владимирского областного отделения Союза художников России Дмитрий Холин и другие. В основном это пейзажи, на которых изображены различные уголки Владимирского края — Суздаль, Гороховец, Муром и другие города и села региона. Эти произведения наполнены светом и любовью к родной земле.

«Наша организация имеет интересную историю и богатые традиции. Преломляясь через множество характеров, личностей, мироощущений, искусство Владимирской земли имеет неповторимое лицо, яркую индивидуальность, которую знают и высоко ценят далеко за пределами нашей древней земли», — рассказал председатель Владимирского областного отделения Союза художников России Дмитрий Холин.

Сейчас картины находятся в Музее Победы, а уже во второй половине декабре 2022 года они будут доставлены в Луганск.

Фото: Минкультуры РФ



