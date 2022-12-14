Вышел тизер продолжения культового хоррора «Крик» со звездой «Уэнсдэй»

14.12.2022

Вышел тизер продолжения культового хоррора «Крик» со звездой «Уэнсдэй»
Роликом по фильму «Крик 6» с Дженной Ортегой поделилась кинокомпания Paramount на официальном ютьюб-канале.

В первом видео по шестой части франшизы несколько людей в костюме Призрачного лица находятся в вагоне нью-йоркского метро. В нем же едет компания друзей, знакомых зрителям по предыдущему фильму. Они подозревают нечто неладное, а с наступлением темноты в вагоне Призрачное лицо нападает на девушку.

«В городе миллионов никто не услышит твой крик», — говорится в описании тизера-трейлера.

В касте ленты — Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун и другие актеры нового поколения Scream. Также в проект вернутся звезда оригинальных фильмов Уэса Крэйвена Кортни Кокс и Хайден Панеттьери, снявшаяся в «Крике 4» — последнем фильме постановщика.

Фильм снимают Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, режиссеры перезапуска 2021 года.

Премьера шестого «Крика» пройдет в кинотеатрах 10 марта.


Ранее сообщалось, что исполнительница главной роли в серии Scream Нив Кэмпбелл не появится в проекте. Актрису не удовлетворил предложенный гонорар, который она посчитала не соответствующим ее вкладу в развитие франшизы.

Фото: кадр из тизера «Крика 6»