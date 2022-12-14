Вышел тизер продолжения культового хоррора «Крик» со звездой «Уэнсдэй»
Вышел тизер продолжения культового хоррора «Крик» со звездой «Уэнсдэй»
14.12.2022
Роликом по фильму «Крик 6» с Дженной Ортегой поделилась кинокомпания Paramount на официальном ютьюб-канале.
В первом видео по шестой части франшизы несколько людей в костюме Призрачного лица находятся в вагоне нью-йоркского метро. В нем же едет компания друзей, знакомых зрителям по предыдущему фильму. Они подозревают нечто неладное, а с наступлением темноты в вагоне Призрачное лицо нападает на девушку.
«В городе миллионов никто не услышит твой крик», — говорится в описании тизера-трейлера.
В касте ленты — Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун и другие актеры нового поколения Scream. Также в проект вернутся звезда оригинальных фильмов Уэса Крэйвена Кортни Кокс и Хайден Панеттьери, снявшаяся в «Крике 4» — последнем фильме постановщика.
Фильм снимают Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, режиссеры перезапуска 2021 года.
Премьера шестого «Крика» пройдет в кинотеатрах 10 марта.
Ранее сообщалось, что исполнительница главной роли в серии Scream Нив Кэмпбелл не появится в проекте. Актрису не удовлетворил предложенный гонорар, который она посчитала не соответствующим ее вкладу в развитие франшизы.