Вышел тизер продолжения культового хоррора «Крик» со звездой «Уэнсдэй»

Роликом по фильму «Крик 6» с Дженной Ортегой поделилась кинокомпания Paramount на официальном ютьюб-канале.





В первом видео по шестой части франшизы несколько людей в костюме Призрачного лица находятся в вагоне нью-йоркского метро. В нем же едет компания друзей, знакомых зрителям по предыдущему фильму. Они подозревают нечто неладное, а с наступлением темноты в вагоне Призрачное лицо нападает на девушку.





«В городе миллионов никто не услышит твой крик», — говорится в описании тизера-трейлера.





В касте ленты — Мелисса Баррера, Джасмин Савой Браун и другие актеры нового поколения Scream. Также в проект вернутся звезда оригинальных фильмов Уэса Крэйвена Кортни Кокс и Хайден Панеттьери, снявшаяся в «Крике 4» — последнем фильме постановщика.





Фильм снимают Мэттью Беттинелли и Тайлер Джиллетт, режиссеры перезапуска 2021 года.





Премьера шестого «Крика» пройдет в кинотеатрах 10 марта.



