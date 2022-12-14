Экранизацией God of War займется создатель «Колеса времени» Рэйф Джадкинс

Дебютный сезон сериала по приключенческому экшну God of War 2018 года заказала студия Amazon, сообщил Variety.





Шоу станет совместным продуктом «Амазона», Sony Picture Television и PlayStation. Сериал выйдет на стриминге Prime Video. Дата релиза пока не названа.





Шоураннером проекта назначили Рэйфа Джадкинса, создавшего первый сезон телеадаптации фэнтези-цикла The Wheel of Time Роберта Джордана для Amazon. Разработкой сценария займутся авторы «Железного человека» Марк Фергюс и Хоук Остби. Другие подробности пока не раскрыты.





Оригинальная игра от Santa Monica дебютировала в 2005 году. Сериал планируют снять по восьмому изданию, которое является прямым продолжением God of War 3. Его действие впервые переносится из мира древнегреческих мифов в Скандинавию. В центре истории — спартанский воин Кратос, бросивший вызов богам, и его сын Атрей. Вместе они отправляются на самую высокую вершину, чтобы выполнить волю умершей жены и матери.





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