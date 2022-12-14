В день 90-летия композитор Родион Щедрин первым получит Медаль Чайковского

Награду, учрежденную возрожденным Русским музыкальным обществом, вручат за особые заслуги в отечественной классической музыке, говорится в пресс-релизе организации.





Награждение состоится 16 декабря в Мариинке, где проходит фестиваль «Щедрин — 90».





По словам председателя правления РМО Владислава Шестакова, награду планируют вручать ежегодно 7 мая, в день рождения Чайковского. В год 90-летия Щедрина «в связи с этим исключительным событием» дату вручения перенесли. Решение о награждении композитора первой медалью приняли РМО и экспертное музыкальное сообщество, добавил он.





16 декабря в Мариинке состоится вечер одноактных балетов. Театр балета им. Якобсона представит премьеру «Озорных частушек» на музыку юбиляра. А Диана Вишнева будет солировать в «Кармен-сюите» на музыку Жоржа Бизе — Родиона Щедрина, который создал ее для своей супруги Майи Плисецкой.





Фестиваль «Щедрин-90» продлится до 24 декабря. В его программе представлены большинство крупных сочинений композитора.





Фото: пресс-служба РМО