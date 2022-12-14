Роберт Паттинсон может стать единственным Бэтменом в новых фильмах DC

Темного рыцаря в исполнении актера хотят включить в число персонажей будущей киновселенной, план развития которой разрабатывают новые главы студии DC Питер Сафран и Джеймс Ганн. Об этом написал Variety.





Если они договорятся с актером и режиссером последнего «Бэтмена» Мэттом Ривзом, то герой в исполнении Роберта Паттинсона станет единственным защитником Готэма в киновселенной DC, заявили собеседники журнала.





Туманным остается будущее сиквела «Джокера» с Хоакином Фениксом и «Человека из стали» с Генри Кавиллом. Также не было официального подтверждения отмены триквела «Чудо-женщины», сценарий которой недавно представила режиссер проекта Пэтти Дженкинс.





Ожидается, что Сафран и Ганн представят долгосрочный план развития DC руководству WBD до конца текущей недели. Ранее они подтвердили, что некоторые проекты закроют, а некоторые отложат на неопределенный срок в связи с новой политикой.

Фото: кадр из Batman (2022)