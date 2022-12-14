Самым успешным сериалом Kion стала драмеди «Почка» с Любовью Аксеновой

Российский стриминг назвал самые популярные оригинальные проекты уходящего года.





Список возглавила «Почка» от режиссера Марии Шульгиной, сценаристки Елизаветы Тихоновой и шоураннера Авдотьи Смирновой. Шоу рассказывает об инспекторше пожарной службы, которая не упустит своей выгоды и сметет с пути даже родных сестру и брата. На плановой проверке выясняется, что ей нужна пересадка почки, а донором может стать только кровный родственник. Семья же не собирается делиться органами, поэтому женщине приходится искать решение.





В тройке лидеров оказались «Обоюдное согласие» Валерии Гай Германики со Светланой Ивановой во главе актерского ансамбля и «Жизнь по вызову» Сандрика Андреасяна с Павлом Прилучным. В первую десятку вошли «Переговорщик» с Кириллом Пироговым, «Хрустальный», третий сезон «Теста на беременность» с Кристиной Орбакайте и др.





Также «Кион» рассказал о главных премьерах наступающего года. Среди продолжений — «Почка», «Сергий против нечисти» и финал «Теста на беременность». Среди новинок — «Кеша», «Единица Монтевидео», «Американки».





Фото: кадр из «Почки»