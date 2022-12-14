Звезда The Walking Dead Норман Ридус снимется в спин-оффе «Джона Уика»

В команде проекта Ридуса назвали «невероятным дополнением» к фильму.





Студия Lionsgate уже начала съемки — они проходят в Праге. Сюжет кинокартины не разглашается. Сценарий подготовил Шей Хаттен («Джон Уик 3»). Постановкой «Балерины» занимается Лен Уайзман, снявший две первые части «Другого мира». Среди продюсеров значится режиссер основной франшизы Чад Стахелски.





Каст возглавила Ана де Армас. К своим ролям вернулись Иэн Макшейн, Лэнс Реддик и Анджелика Хьюстон. Также авторы подтвердили участие звезды серии экшнов Киану Ривза. Пока неизвестно, сыграет ли он полноценную роль, или появится в камео.





Релиз ленты пока не назначен. Ближайшая премьера франшизы состоится 24 марта, когда на больших экранах покажут четвертую часть «Джона Уика».





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