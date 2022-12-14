Вышел трейлер научно-фантастического триллера «65» от сценаристов «Тихого места»

Кинокомпания Sony опубликовала на ютьюбе трейлер фильма с Адамом Драйвером в роли пилота пассажирского космического корабля.





После крушения на неизвестной планете пилот Миллс (Драйвер) устанавливает, что корабль попал на доисторическую Землю. Он находит единственную выжившую пассажирку — девочку Коа (Ариана Гринблатт). У них есть только один шанс на спасение. Для этого необходимо пройти через неизведанную территорию. Ее главная угроза — огромные хищные динозавры.





Авторами сценария, режиссерами и продюсерами выступил дуэт Скотта Бека и Брайана Вудса, прославившийся скриптом к хоррор-дилогии «Тихое место». Продюсированием проекта также занимался режиссером трилогии «Человек-паук» с Тоби Магуайром и сиквела «Доктора Стрэнджа» Сэм Рэйми.





Сай-фай планируют эксклюзивно выпустить в кинотеатральный прокат. Премьера состоится 10 марта.



