В Петербурге открылся XXII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств»

На открытии фестиваля Заслуженный коллектив России выступил под управлением своего главного дирижера, народного артиста России Николая Алексеева. Солистом в программе стал один из самых известных современных российских пианистов Денис Мацуев, прозвучали сочинения крупнейших русских композиторов XX века: Сергея Рахманинова, Сергея Прокофьева и Дмитрия Шостаковича, чье имя носит Петербургская филармония.

Приветственную телеграмму участникам, организаторам и гостям фестиваля направил президент Российской Федерации Владимир Путин. В частности, он отметил, что «таким большим, поистине грандиозным успехом и творческим долголетием фестиваль обязан своему создателю и бессменному художественному руководителю – маэстро Юрию Хатуевичу Темирканову, его огромному созидательному потенциалу, неиссякаемому вдохновению, прекрасным организаторским и личным качествам».

За свою долгую историю Заслуженный коллектив России осуществил множество мировых премьер признанных шедевров симфонической музыки. В программу концерта-открытия XXII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» вошли две такие партитуры: впервые они прозвучали в исполнении этого оркестра, причем каждый раз в премьерах участвовали композиторы. «Классическая симфония» впервые прозвучала в исполнении Заслуженного коллектива России (тогда носившего имя Государственный оркестр) в 1918 году – под управлением ее автора, Сергея Прокофьева. В 1933 году оркестр осуществил мировую премьеру Первого фортепианного концерта Дмитрия Шостаковича: за роялем был автор, дирижировал Фриц Штидри.

Наряду с этими сочинениями в программу первого фестивального концерта вошли также сюита из музыки балета «Болт» Шостаковича (премьера балета состоялась в Ленинграде в 1931 году) и Рапсодия на тему Паганини Рахманинова, написанная в 1934 году в Швейцарии.

Фестиваль продлится до 25 декабря, в его программе – выступления всемирно известных российских и зарубежных коллективов и музыкантов: Заслуженного коллектива России академического симфонического оркестра филармонии, Академического симфонического оркестра филармонии, Национального филармонического оркестра России, Московского камерного оркестра «Musica Viva», камерного ансамбля «Солисты Москвы». Дирижеры фестивальных программ: Николай Алексеев, Владимир Спиваков, Валерий Полянский, Александр Рудин, Феликс Коробов, Андрей Аниханов, Юрий Башмет, Тимур Зангиев. Солисты: пианисты Денис Мацуев, Николай Луганский, Элисо Вирсаладзе, Борис Березовский, Алексей Любимов и дебютант фестиваля Александр Ключко; скрипач Вадим Репин; виолончелисты Нарек Ахназарян (Армения), Александр Рудин; сопрано Хибла Герзмава и тенор Алексей Татаринцев, драматические артисты Евгений Миронов и Алена Бабенко.

В программе фестиваля представлены произведения русской и западноевропейской академической музыки XVIII-XXI веков, в частности произведения композиторов-юбиляров 2022 года: Александра Скрябина, Сезара Франка, Игоря Стравинского, Джона Кулиджа Адамса, Сергея Слонимского, а также Рахманинова, Чайковского, Шостаковича, Прокофьева, Метнера, Гайдна, Бетховена, Нильсена. Программа концерта 16 декабря приурочена к 90-летию выдающегося российского композитора Родиона Щедрина. Еще одно посвящение в программе фестиваля – концерт к юбилею Наталии Гутман, солисткой в котором выступит подруга и творческий партнер выдающейся виолончелистки, одна из самых именитых пианисток современности Элисо Вирсаладзе.

Наряду с концертами академического формата филармония представит также концерт-спектакль «Ван Гог. Письма к брату» в исполнении Евгения Миронова, Юрия Башмета и Камерного ансамбля «Солисты Москвы» и литературно-музыкальную сказку «Зимний Мастер», которую в сопровождении ярких анимированных иллюстраций исполнят известная актриса Алена Бабенко и Академический симфонический оркестр филармонии под управлением Петра Максимова.

Афиша «Площади Искусств» традиционно включит проекты партнеров филармонии: в рамках фестивальной программы в Михайловском театре состоится премьерный показ балета «Идальго из Ла-Манчи» на музыку Минкуса, Театр музыкальной комедии представит мюзикл Стейнмана «Бал вампиров», Русский музей проведет выставки «Картины военной жизни в отечественном искусстве XVI-XX веков» и «Дом и семья. Картины мирной жизни».

Художественный руководитель Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» – маэстро Юрий Темирканов.

XXII Международный зимний фестиваль «Площадь Искусств» пройдет при поддержке генерального спонсора Петербургской филармонии – нефтяной компании «Роснефть». Компания активно поддерживает значимые события российской культурной жизни, направленные на возрождение духовных и национальных ценностей. «Роснефть» оказывает поддержку концертной деятельности филармонии с 2015 года, это сотрудничество продолжается и в сезоне 2022/2023.

Подробная программа XXII Международного зимнего фестиваля «Площадь Искусств» доступна на официальном сайте Петербургской филармонии.

Фото: Минкультуры РФ