«Остафьево» и «Малые Корелы» стали музеями-заповедниками

«Получение статуса музея-заповедника позволит «Русскому Парнасу» наиболее полно подойти к комплексу задач, стоящих перед музеем, – охрана, сохранение, изучение, развитие и публичное продвижение материальных и духовных ценностей уникальной усадьбы, как центра российской культуры XVIII – начала XX века, связанной с великими именами, начиная от представителей эпохи Смутного времени и заканчивая событиями послереволюционного периода», – отметил директор музея-усадьбы «Остафьево» Юрий Евтюхин.

Природное богатство парка вызывает особый интерес у посетителей. Ежегодно проходит традиционная экологическая акция «Цветочное сердце» для детей с ограниченными возможностями здоровья, а также фестиваль «Сиреневый день» в память о княгине В.Ф. Вяземской, любимым растением которой была сирень.

В музее представлена тематическая программа «Экологическая тропа», которая рассказывает о растительном и животном мире Остафьева. На создание данной программы сотрудников вдохновили в том числе исследования местной флоры и фауны, проводимые семьей Шереметевых.

В скором времени государственный музей-усадьба «Остафьево» – «Русский Парнас» на базе программы «Экологическая тропа» планирует издать свой природный путеводитель по парку и полевой определитель остафьевских птиц.

Статус музея-заповедника поможет музею-усадьбе «Остафьево» сохранить уникальное историко-культурное и природное наследие для потомков.

Статус музея-заповедника также присвоен «Архангельскому государственному музею деревянного зодчества и народного искусства «Малые Корелы». Это более 90 объектов культурного наследия, расположенных на территории архитектурно-ландшафтной экспозиции музея в деревне Малые Карелы (общая площадь экспозиции – около 140 га) в селе Лявля под Архангельском, а также в селе Нёнокса близ Северодвинска.

С 1996 года музей является особо ценным объектом культурного наследия народов Российской Федерации.

Именно наличие в составе музея большого количества памятников деревянной архитектуры и земельных участков, находящихся на значительном удалении друг от друга, явилось причиной перевода музея в статус музея-заповедника.

Согласно законодательству, отличие музеев-заповедников от музеев заключается в том, что в их ведении находятся не только музейные предметы и коллекции, но и недвижимые объекты культурного наследия, окружающая их территория. С целью их защиты музеи-заповедники дополнительно наделяются особым правовым статусом, который предусматривает определенные режимы сохранения и использования включенных в него территорий и объектов.

Перевод музея «Малые Корелы» в статус музея-заповедника даст учреждению дополнительные возможности по сохранению памятников деревянного зодчества и нематериального культурного наследия, по содержанию и благоустройству территории архитектурно-ландшафтной экспозиции.

Фото: Минкультуры РФ