Проведены противоаварийные работы в Китайском театре Царского села

Театр сгорел при обстреле города Пушкин 15 сентября 1941 года, с тех пор его не восстанавливали. Крыша была утрачена полностью, сохранились стены и частично перекрытия в боковых флигелях. В них частично уцелели полы из керамической плитки на первом этаже и две лестницы с металлическими ограждениями. В некоторых местах на стенах сохранилась штукатурка с фрагментами отделки наличников, карнизов и капителей. Время, неблагоприятные погодные условия способствовали дальнейшему разрушению памятника и привели к его аварийному состоянию.

«Восстановление Китайского театра – продолжение нашей многолетней масштабной работы по воссозданию и реставрации объектов, пострадавших во время Великой Отечественной войны. Здание несколько десятилетий представляло собой руины. Превращение его в современный, мультифункциональный музейный комплекс – наша давняя мечта и в то же время задача огромной сложности, она требует средств, сил и времени», – говорит директор ГМЗ «Царское Село» Ольга Таратынова.

Противоаварийные реставрационные работы длились два года (2021-2022), средства на их проведение выделены из федерального бюджета.

Фото: Минкультуры РФ



