Изъятую у еврейской семьи работу Василия Кандинского вернут ее потомкам

Картина «Вид на Мурнау с церковью» принадлежала еврейской жительнице Германии Йоханне Маргарет Штерн-Липпман, собиравшей предметы искусства и убитой в 1944 году в Освенциме. С 1951-го полотно принадлежит городским властям Эйндховена и хранится в местном Музее ван Аббе.





Потомки коллекционерки более 10 лет пытались вернуть картину Кандинского, но несколько лет назад реституционная комиссия Нидерландов отклонила их требование, сославшись на недостаточность доказательств того, что Штерн-Липпманн лишилась полотна именно при нацистском режиме.





Недавно наследники предоставили новые доказательства, среди которых была почтовая открытка. В ней один из потомков назвал полотно «нашим Кандинским». В итоге комиссия признала, что владелица Кандинского лишилась картины не по своему желанию, и постановила вернуть ее потомкам собирательницы искусства. Городской совет Эйндховена согласился с постановлением и обязался передать «Вид на Мурнау с церковью».



