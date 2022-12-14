«Железного человека» и «Русалочку» внесли в Национальный реестр фильмов США

Эксперты посчитали кинокомикс с Робертом Дауни-младшим и диснеевский полнометражный мультфильм значимыми для истории и культуры, сообщил Variety.





Супергеройский экшн 2008 года и анимационная лента 1989-го стали одними из 25 кинокартин, которые ежегодно отбирает Библиотека конгресса США и вносит в реестр. Фильмы должны быть выпущены более десяти лет назад. Также их должны признать «культурно, исторически или эстетически значимыми».





Iron Man режиссера Джона Фавро положил начало киновселенной Marvel, которая на сегодня насчитывает десятки проектов. Президент Marvel Studios Кевин Файги поблагодарил комиссию за внимание к знаковому для компании фильму. По его мнению, включение «Железного человека» в список свидетельствует о том, что он «выдержал испытание временем и остался важным для аудитории».





The Little Mermaid (1989) Рона Клементса и Джона Маскера — 28-й мультфильм Disney, удостоившийся «Оскара» за лучшие музыку и песню. В следующем году студия планирует выпустить его игровой ремейк с афроамериканской актрисой Холли Бэйли в главной роли.





Фото: кадр из Iron Man